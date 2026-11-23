Participación del Port de Tarragona en el encuentro de la European Chemical Transport Association (ECTA) - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Port de Tarragona ha participado en el encuentro anual de la European Chemical Transport Association (ECTA), celebrado en Düsseldorf (Alemania), donde ha puesto en valor su hub logístico como el de "referencia en el sur de Europa para la transición energética".

El enclave ha explicado en un comunicado este lunes que la delegación ha destacado la capacidad de crecimiento del sector químico en España y las oportunidades creadas gracias al producción de nuevas moléculas sostenibles en Tarragona.

Además, ha subrayado la apuesta que está haciendo para mejorar la conectividad ferroviaria, mediante nuevas terminales, y el trabajo conjunto con el sector para desarrollar nuevas rutas marítimas y terrestres.

El encuentro anual ha reunido a diferentes organizaciones relacionadas con el transporte de productos químicos para analizar los retos compartidos e identificar tendencias sobre la evolución del sector.

La participación del Port de Tarragona ha permitido aportar una perspectiva diferente que represente la situación del sector en el sur de Europa y el Mediterráneo.