El Port de Tarragona se presenta en BreakBulk (Países Bajos) como hub intermodal para carga general

Estand del Port de Tarragona en la feria BreakBulk - Port de Tarragona

TARRAGONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Port de Tarragona ha participado en la feria BreakBluk de Rotterdam (Países Bajos), en la que ha presentado al enclave como hub intermodal mediterráneo para la carga general procedente de Asia y América Latina, informa en un comunicado este viernes.

El evento es "la principal cita" en Europa sobre carga general, carga de proyecto y cargas no convencionales, y el Port de Tarragona ha presentado la nueva alianza entre Cosco y PTP para operar la terminal polivalente del muelle de Andalusia y la terminal de la Boella.

La infraestructura ha asegurado que el proyecto "ha despertado un gran interés" por su conectividad intercontinental, la eficiencia en el transporte y las posibilidades de intermodalidad que ofrece.

El Port de Tarragona también ha explicado sus avances en eólica marina, tras la obtención de 24 millones de euros de los fondos Port Eolmar para construir la segunda fase del muelle de Balears, que confirma la estrategia para ser un hub para la construcción, montaje, logística y mantenimiento de aerogeneradores marinos.

Además, el Port "ha reforzado su posicionamiento" en carga de proyecto, logística de vehículos y cargas como la pasta de papel o los productos siderúrgicos.