El Port de Tarragona reivindica la igualdad en el Día de la Policía Portuaria

TARRAGONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha celebrado la undécima edición del Día de la Policía Portuaria, un evento institucional que ha contado con más de 150 asistentes en el Tinglado 1 del Moll de Costa, con la igualdad como eje central, informa en un comunicado este viernes.

Este año, la jornada se ha articulado bajo el lema "Policía Portuaria con la igualdad", con la voluntad de visibilizar la labor de las agentes y reafirmar el compromiso del ente con la paridad y la igualdad de oportunidades dentro del cuerpo de seguridad.

Ha presidido el acto el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, acompañado por la directora general de Puertos de la Generalitat, Esther Roca; la consejera del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts, y además del intendente jefe de la Policía Portuaria, Joan Bergadà.

Castellà ha subrayado la importancia de seguir sumando talento femenino en el ámbito de la seguridad ya que "es un paso imprescindible que nos enriquece a todas y todos y también a la organización".

Por su parte, el jefe de División de Seguridad y Planes de Autoprotección, Jesús Teva, ha destacado la "vocación de servicio público" de la Policía Portuaria y el compromiso con la seguridad integral portuaria, el entorno y el medio ambiente; la colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación institucional.

A continuación, el intendente jefe, Joan Bergadà, ha definido el cuerpo como un "equipo altamente sensibilizado, comprometido con la igualdad y la pluralidad".