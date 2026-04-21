Port Tarragona reúne expertos para analizar los retos de los seguros del sector marítimo-portuario

Archivo - Imagen del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona acogerá el próximo 29 de abril una jornada en la que expertos analizarán los retos actuales de los seguros en el ámbito marítimo-portuario, según ha informado este martes en un comunicado.

El encuentro, organizado junto a la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) y la firma MARSH, se celebrará en la sede de la Autoritat Portuària de Tarragona y se centrará en la transición energética, la digitalización y "las tensiones geoestratégicas que afectan al sector".

Durante la jornada se abordará cómo operadores y administraciones pueden adaptarse a estos cambios, así como las tendencias del mercado asegurador y las herramientas disponibles para realizar una buena gestión.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación sobre Derecho del seguro y cambio climático, desarrollado conjuntamente entre Port Tarragona y la URV.

Con esta jornada, los organizadores pretenden "generar un espacio de intercambio de conocimiento especializado y actualizar el debate" sobre los desafíos que afronta el sector marítimo-portuario.