PortAventura World prevé abrir el sábado 15 de mayo con todas las medidas de seguridad

Vuelven "con un producto completo", incluidas las grandes atracciones, y abren 3 hoteles tematizados

TARRAGONA, 30 (EUROPA PRESS)

PortAventura World se prepara para abrir el sábado 15 de mayo y con todas las medidas de seguridad frente al coronavirus, "después de las últimas conversaciones" mantenidas con los departamentos de la Generalitat responsables del Procicat, Salud e Interior, informa el resort este viernes en un comunicado.

Este mismo viernes, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha anunciado en rueda de prensa de que en mayo podrán reabrir los parques y ferias de atracciones de Catalunya en el marco de una nueva flexibilización de las restricciones por la pandemia.

El resort ha destacado que vuelve "con un producto completo", incluyendo las principales atracciones como 'Shambhala', 'Red-Force' de Ferrari Land y 'Street Mission',

Ese mismo día también abrirán tres de los seis hoteles tematizados (Hotel Colorado Creek, Hotel PortAventura y Hotel Gold River) y habrá espectáculos desde esa misma fecha.

Así, la actividad se retomará con la apertura de PortAventura Park y Ferrari Land, mientras que Caribe Aquatic Park abrirá el miércoles 23 de junio.

El director general de Negocio de PortAventura World, David García, ha declarado que están muy satisfechos de reabrir "después de haber trabajado durante meses con la Generalitat".

Han invertido "más de 5 millones de euros en medidas de seguridad", entre las que se mantienen la señalización, la limitación de aforo en los parques, la obligación de tener la mascarilla puesta y de guardar la distancia de seguridad, y se fomenta pagar sin efectivo.

NOVEDADES DE 2021

Como novedades de la temporada estarán un personaje de Sesame Street (Big Bird) y un nuevo 'meet and greet' de Shrek, que se estrenarán el 23 de junio; espectáculos en PortAventura Park como 'Bang Bang West' y 'Aves del Paraíso'; animación de calle y, desde el 29 de mayo, el espectáculo 'Around the World' en el Gran Teatro Imperial de China.

La compañía está desarrollando "un proceso de aceleración digital", que también se notará esta temporada en PortAventura Park y Ferrari Land con un escáner de acceso a las atracciones que cuenten con el Servicio Express.