Pozuelo (Podem) defiende "abrir una nueva etapa" en España y apuesta por el tándem Montero-Rufián

Archivo - La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo. - PODEM - Archivo

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha apostado por "abrir una nueva etapa con una izquierda que realmente sea valiente" en el contexto actual español y tras los casos judiciales abiertos en el entorno del PSOE, y ha apostado por un tándem a la izquierda del PSOE formado por la eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En una entrevista de Europa Press, Pozuelo ha sostenido que la actual legislatura está "agotada, ya que es un régimen que está agotado, el régimen del 78, del bipartidismo, y que toca reforzar una izquierda real, que esté fuera de toda duda en cuanto a corrupción".

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas, la dirigente morada ha respondido que esta legislatura hace tiempo que no está funcionando, pero ha añadido que la cuestión de adelantar las elecciones solamente le corresponde al presidente del Gobierno: "Él sabrá cuándo debe convocarlas o si quiere".

Ha criticado que Sumar siga sosteniendo al Gobierno de coalición y se ha preguntado para qué y por qué lo hacen: "No se está gestionando, llevamos mucho tiempo de legislatura ya sin poder gestionar ni legislar porque las situaciones aritméticas son muy complejas y no se está avanzando en políticas sociales".

Pozuelo también considera que los votantes del PSOE se sienten traicionados, porque "no se ha avanzado en políticas valientes de vivienda realmente, ni en políticas feministas, ni en políticas de protección social, y sin embargo todo el dinero, sin Presupuestos además, ha ido a rearme, a proteger a los rentistas, a los fondos buitres y ahora todos los casos de corrupción".

"LA UNIDAD NO SE DEBE IMPONER"

Ante un eventual adelanto electoral y preguntada por si la izquierda tiene tiempo y voluntad de construir alianzas, la dirigente morada ha respondido que "la unidad no se debe imponer, sino que hay que construirla", y eso pasa por respetar los tiempos de cada organización y dialogar de manera sincera, sin imposiciones, ha puntualizado.

Ha sostenido que los acuerdos de última hora "no suelen ser la mejor de las soluciones, sobre todo porque suele pasar que, cuando se acuerdan cosas a última hora, no se cuenta con ningún tipo de participación de la gente", tras lo que ha apostado por implicar a la ciudadanía en la decisión de la mejor opción para la izquierda.

Para Pozuelo, la solución pasa por buscar una fórmula que realmente conecte con la gente y que se sostenga en propuestas sólidas y fiables para solucionar los problemas que tiene la ciudadanía: "Y yo creo que el tándem Rufián e Irene es un tándem que puede funcionar muy bien aquí en Catalunya y en el resto del Estado", ha subrayado.

PROGRAMA MARCO CON ERC

También ha añadido que ERC "todavía no se ha pronunciado, y por tanto hay que respetar también los tiempos y las decisiones de las otras organizaciones", y ha explicado que desde Podemos están dialogando con los republicanos, así como con la CUP, con quien sitúa unas conversaciones iniciales.

Ha apuntado que lo primero que se debe hacer es ver qué propuestas pueden unir a fuerzas estatales y soberanistas, y ha añadido que "puede haber sintonía entre Podemos y ERC para plantear un programa electoral, un programa marco estatal que afronte unas elecciones estatales cuando sucedan".

Sin embargo, la coordinadora de Podem ha reconocido que no han tenido "mucho contacto todavía" con los Comuns --con quien en su día se presentaron en coalición a nivel municipal, autonómico y estatal--, aunque ha asegurado que lo habrá, ya que no se cierran a colaborar ellos.