El PP exige a Collboni un "plan de choque para erradicar" los asentamientos ilegales en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, junto al vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que "deje de ir a remolque y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales" que hay en la ciudad.

"Esto es el barraquismo franquista del siglo XXI", ha dicho este lunes en una rueda de prensa junto al vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, en la Plaça de Cobi, en la Vila Olímpica, donde se encuentra un campamento de personas sin techo.

Sirera ha criticado que la existencia de los asentamientos es consecuencia de dos fracasos políticos: el de Pedro Sánchez, "que ha renunciado a controlar las fronteras de España", y el de Jaume Collboni que, según él, los ha normalizado.

"Una ciudad como Barcelona no puede aceptar que chabolas, tiendas de campaña o construcciones precarias formen parte de nuestro paisaje urbano. En Barcelona hay más de 2.400 personas viviendo en la calle y hay 55 personas más viviendo en asentamientos precarios", ha agregado.

Así, rechazado la "degradación del espacio público y la pasividad del gobierno municipal" y ha dicho que la capital catalana debe recuperar el orden y el cuidado de sus calles y plazas.

"Cada vez que el PP ha señalado un asentamiento ilegal, el gobierno municipal ha actuado. Pero ha actuado tarde, siempre actúa tarde, cuando la degradación es ya insostenible para los vecinos", ha zanjado.