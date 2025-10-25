El PP exige "medidas urgentes" ante la falta de médicos en el CAP de Ciutat Meridiana de Barcelona

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Catalunya ha reclamado este sábado al Govern de la Generalitat que adopte "medidas urgentes para cubrir las plazas de médicos vacantes" en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Ciutat Meridiana, en el distrito barcelonés de Nou Barris, informa el partido en un comunicado.

La diputada del PP y miembro de la Comisión de Salud del Parlament Belén Pajares ha anunciado que el grupo parlamentario registrará una propuesta de resolución para exigir a la Conselleria de Salud una "actuación inmediata ante la grave falta de personal médico en el barrio".

Pajares ha dicho que en junio el PP ya pidió explicaciones al Govern por la falta de profesionales sanitarios y, según ella, "la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado".