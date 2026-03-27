El PP lleva al TC la ley catalana de vivienda por "exceso competencial" y vulneración de derechos

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversos preceptos de la Ley de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Catalunya, que señala "vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos".

En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que han llevado al TC el artículo 2.2 relativo al derecho a la protección de datos por la obligación impuesta a las administraciones de ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección, y el relativo a la autonomía local (3.8) por imponer el uso predominante de viviendas en ciertos municipios a residencia habitual.

También los artículos 5.5 y 5.6 por invasión de competencias estatales en legislación civil, y los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 por vulneración del principio de irretroactividad porque la norma "pretende alargar la calificación de Viviendas de Protección Oficial y modificar sus precios de forma retroactiva".

El PP impugna también el artículo 5.9 por infracción de la reserva de la ley ante la posibilidad de que se fijen precios d venta y alquiler de VPO, y el 5.14 por "usurpación de funciones en ordenación de registros" con la creación de un registro de grandes tenedores.

Con este recurso, el PP solicita al TC "la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos impugnados para preservar el orden constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos".