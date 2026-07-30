El PP pide a Duch explicar en el Parlament las "anomalías" detectadas en delegaciones del Govern

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha anunciado este jueves una petición de comparecencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, para que dé explicaciones sobre las "anomalías" detectadas por la Sindicatura de Comptes en delegaciones del Govern en el exterior.

En un comunicado, ha advertido de que "cuando aparecen dudas sobre la gestión de dinero público, el Govern tiene la obligación de dar todas las explicaciones y aportar toda la documentación", y también ha criticado que no se siguen criterios objetivos para nombrar a responsables de delegaciones, según ella.

Roldán ha pedido "el cierre de todas las delegaciones y el cese de todos los delegados" y ha dicho que, mientras eso no ocurra, el Govern está obligado a fiscalizar hasta el último euro.

"Mientras los catalanes soportan una presión fiscal récord y unos servicios públicos cada vez más deteriorados, el Govern sigue negándose a facilitar el control parlamentario de unas delegaciones exteriores cuyo coste no deja de crecer", ha afirmado.

INFORME DE LA SINDICATURA

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre las delegaciones del Govern del ejercicio 2024, publicado este miércoles, ha detectado que, en 6 de las delegaciones, los remanentes superaban el 50% del presupuesto y que, en 10 delegaciones, no se necesitaron remanentes de ejercicios anteriores para financiar su gasto, lo que "evidencia una planificación presupuestaria poco cuidadosa".

Por otro lado, el informe recogía que las propuestas de presupuesto se tramitaron y aprobaron en el ejercicio 2024 y no antes de iniciarlo, "como correspondería".

Ante esta situación, la Sindicatura ha recomendado establecer una ordenación que establezca criterios y procedimientos comunes y la creación de un registro para las entidades constituidas en el extranjero que permita dar homogeneidad jurídica y de funcionamiento.