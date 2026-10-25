El PP pide explicaciones a Parlon sobre el dispositivo policial en los disturbios en Barcelona

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BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP catalán, Lorena Roldán, ha condenado los disturbios del sábado en Barcelona, que se han saldado con 128 detenidos, y ha pedido la "comparecencia urgente" de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para dar explicaciones sobre los hechos y el dispositivo policial desplegado.

En un comunicado, ha expresado su preocupación por las declaraciones de la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, quien ha considerado 'bastante inexplicable' la dinámica de los disturbios: "¿En manos de quién estamos si la comisaria jefe de los Mossos no sabe explicar lo de anoche?", ha dicho.

Roldán ha considerado que la consellera debe dar explicaciones por su "falta de previsión ante una convocatoria que se difundió a través de redes sociales y terminó en destrozos y saqueos de comercios y qué medidas se van a adoptar".

"No puede ser que se diga que se trata de dinámicas bastante inexplicables, porque los hechos son de una gravedad extrema, demasiado parecido a lo que ha ocurrido en Francia los últimos días", ha dicho Roldán.

La portavoz popular también ha criticado a la candidata del Frente Amplio por Barcelona, Ada Colau: "Haced el favor de dejar de señalar a la policía y probad, aunque sea solo una vez, a dejar de poneros del lado del delincuente. Gran parte de la culpa es vuestra".