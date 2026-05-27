El PP pregunta a Illa si "existe algún tipo de vinculación" entre su viaje a China y Zapatero

Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que explique si "existe algún tipo de vinculación" entre su viaje a China, el contrato de la Generalitat con Huawei y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado este miércoles, ha afirmado que "Illa debería ser el primer interesado en mostrar transparencia en este asunto, más ahora que están saliendo a la luz las presuntas conexiones del expresidente Zapatero con el régimen comunista chino".

Reclama respuestas porque la adjudicación del acuerdo marco de los servicios corporativos de conectividad XCAT Connecta "parece llevar el sello del PSOE, el de Zapatero, el de Pedro Sánchez y el de Salvador Illa".

También considera que la Generalitat "ha entregado la columna vertebral" de la seguridad pública e instalaciones delicadas a una empresa que, ha dicho, está vetada en países del entorno de España.

El PP ha registrado peticiones de comparecencia en el Parlament para que "todos los consellers y altos cargos de la Generalitat que han mantenido reuniones con Huawei se expliquen y respondan".