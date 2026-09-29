El PP tilda de "interminable, complaciente y sin autocrítica" el discurso de Illa en el DPG

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una intervención en la Cámara catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha tildado de "interminable, complaciente y sin autocrítica" el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament este martes.

En una rueda de prensa sin preguntas en la Cámara catalana tras la intervención de Illa, Roldán ha dicho que el presidente es "incapaz de responder por su gestión" y le ha acusado de agravar los problemas que prometió que solucionaría.

"Hoy lo que tocaba era rendir cuentas, tocaba explicar qué ha cumplido este Govern y qué es lo que no está haciendo, en qué ha fallado el Govern, por qué siguen sin resolverse los problemas", ha sostenido.

Roldán ha asegurado que Illa ha preferido hacer anuncios sobre el futuro porque "es mucho más cómodo y del futuro todavía nadie le puede pedir explicaciones", y ha criticado que ha intervenido ante el pleno como si acabara de llegar y los problemas fueran responsabilidad de otro.

"Dos años después vuelve a pedir que creamos en sus anuncios, nos ha pedido que tengamos paciencia. Pero es que los catalanes ya no tienen más paciencia, ya no pueden esperar más, no pueden creer que esta vez sus promesas sí se van a cumplir", ha agregado.

Y ha anunciado que el PP llevará en sus propuestas de resolución medidas para "revertir el desastre socialista y separatista, bajar impuestos, recortar gasto público, reforzar la seguridad, recuperar la exigencia en las aulas, reducir las esperas sanitarias y facilitar el acceso a la vivienda protegiendo la propiedad privada".