El precio de la vivienda usada crece un 13,4% en Catalunya en el primer trimestre, según Idealista

Archivo - Fachada de un edificio de viviendas en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Catalunya ha aumentado un 13,4% interanual en el primer trimestre del año, hasta alcanzar los 2.827 euros el metro el cuadrado, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Todas las provincias catalanas han registrado un aumento de precio de la vivienda usada, siendo el mayor alza en Lleida, un 13% más que en el primer trimestre de hace un año, seguido de Barcelona (+12,4%), Tarragona (+12%) y Girona (+10,8%), informa la plataforma este miércoles en un comunicado.

Entre las capitales, la ciudad de Barcelona mantiene el precio máximo por metro cuadrado, en 5.176 euros, un 7,7% más que el año anterior y "un nuevo máximo histórico", mientras que los precios han aumentado también un 15,2% interanual en Lleida (1.507 euros el metro cuadrado), un 7,1% en Tarragona (2.242 euros el metro cuadrado) y un 6,4% en Girona (2.685 euros el metro cuadrado).

A pesar del alza, el portavoz de Idealista Francisco Iñareta ha destacado un posible estancamiento en la oferta de vivienda en los últimos meses, motivado por los altos precios y un endurecimiento de las condiciones crediticias, que "podrían estar provocando la retirada de parte de la demanda del mercado que empezaría a manifestarse en una bajada en el número de operaciones".

La incertidumbre política y económica, ha añadido, tampoco ha favorecido la "alegría" en las compras de los últimos 2 o 3 años, aunque valora también que aún hay que esperar algún trimestre para ver si se confirma esta tendencia.