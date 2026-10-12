Prieto afirma que la Guardia Civil "forma parte de Catalunya" y de la vida cotidiana de su gente

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reivindicado que la Guardia Civil "forma parte de Catalunya" y de la vida cotidiana de sus habitantes durante el acto institucional por la festividad de la Virgen del Pilar, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

Durante su intervención, Prieto ha reivindicado la contribución de la Benemérita a la seguridad de Catalunya y ha destacado que se trata de un cuerpo "moderno, especializado y preparado" para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia, ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El delegado ha puesto en valor el trabajo del instituto armado en la lucha contra el crimen organizado: "En lo que llevamos de año, el cuerpo ha desarticulado en Catalunya 36 organizaciones criminales, a las que se suman los resultados de numerosas operaciones conjuntas con otros cuerpos policiales y unidades de la Guardia Civil de otros territorios".

'PADAGUAN' Y 'AURELIA'

Prieto ha destacado la operación 'Padaguan', desarrollada conjuntamente con el Servicio de Vigiliancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que permitió intervenir más de 1.250 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona y desarticular una organización criminal dedicada a su importación y distribución.

También ha recordado la operación 'Aurelia', desarrollada conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y con la colaboración policial portuguesa, que permitió liberar a 8 mujeres víctimas de explotación sexual.

Asimismo, ha puesto en valor la adaptación de la Guardia Civil a "amenazas" como la ciberdelincuencia y las estafas digitales, con más de 1.500 denuncias telemáticas registradas durante el último año mediante la herramienta ON-RED.

Prieto también ha trasladado sus "mejores deseos de recuperación" a los 2 guardias civiles heridos el pasado 1 de octubre en Terrassa (Barcelona) mientras se encontraban de servicio, y ha expresado su reconocimiento a los agentes en servicio, en la reserva o jubilados de Catalunya.