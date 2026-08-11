Prieto asegura que hay "una queja lingüística por cada 190.000 trámites" del CNP en Catalunya

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en una imagen de archivo - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reaccionado a la concentración de este martes en La Jonquera (Girona) convocada por la ANC en apoyo al diputado de Junts, Isaac Padrós, que denunció haber sufrido discriminación lingüística por parte de la Policía Nacional y ha asegurado que hay "una queja lingüística por cada 190.000 trámites, o un 0,00052% del total".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Prieto ha trasladado su respeto al derecho de manifestación y de expresión y ha asegurado que "desde el primer momento" en el que se tuvo conocimiento de esta eventual incidencia se activaron los mecanismo internos para esclarecer los hechos denunciados por Padrós.

Además, ha señalado que a partir de la denuncia formulada por el diputado de Junts, se inició un procedimiento administrativo de régimen interior, que permitirá recoger la información disponible y determinar cuáles fueron los hechos "con todas las garantías".

Prieto ha añadido que la posición de la Delegación sobre la atención en catalán es clara y que "en las comisarías y oficinas de documentación de la Policía Nacional en Catalunya se garantiza la atención en catalán" y, en este sentido, ha explicado que entre enero y julio de 2026 se realizaron 953.946 trámites, un 3,16% más que durante el mismo periodo del año pasado, y que se han registrado 5 quejas de carácter lingüístico.

En el mismo periodo de 2025 hubo 6, por lo que las quejas de este tipo se han reducido en un 17%: "Los datos no avalan la existencia de un problema generalizado en la atención lingüística de la Policía Nacional en Catalunya", ha señalado el delegado, que ha aclarado que esto no significa que no se vaya a investigar la eventual incidencia.