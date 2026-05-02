Prieto asegura que la regularización de migrantes no produce "ningún efecto llamada"

El delegado de gobierno de Cataluña, Carlos Prieto. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado que la regularización de migrantes impulsada por el ejecutivo no produce "ningún efecto llamada", algo que, ha dicho, es un gran invento, puesto que para optar a esta regularización las personas debían estar en España antes del 31 de diciembre de 2025.

"Son contribuyentes netos y utilizan menos la sanidad pública porque la mayoría son más jóvenes que el resto de la población. Además, regularizar a todas estas personas va a sostener nuestro Estado del Bienestar", ha defendido en una entrevista concedida a 'Crónica Global' recogida por Europa Press este sábado.

En este sentido, Prieto ha dicho que hay "demasiados bulos" que se difunden en redes sociales y ha sostenido que los sectores económicos y organizaciones empresariales defienden la necesidad de que haya trabajadores para el crecimiento económico.

Sobre la respuesta de los ayuntamientos ante el inicio del proceso de regularización ha remarcado que la reacción ha sido "magnífica" y que las colas están descendiendo en número pese a que, dice, las primeras semanas siempre son críticas.

Así, ha subrayado que las personas que se acogen a la regularización son vecinos que ya conviven aquí y que la medida sirve para sacarlos de la "economía sumergida en la que solo gana el explotador laboral".

NUEVAS PLAZAS FISCALES

Preguntado por la creación de 35 nuevas plazas fiscales en Catalunya ha dicho que se sumarán a los 91 nuevos jueces, lo que supondrá un "crecimiento histórico" del 8% del conjunto de la planta de los miembros de la judicatura y la fiscalía.

"Es un número muy importante para descongestionar los juzgados de lo penal, los civiles, los juicios rápidos, también los de la violencia contra la mujer, etcétera. E irá mejorando porque hay un compromiso de seguir aumentando el número de jueces y fiscales", ha explicado.