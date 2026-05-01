Prieto condena el "secuestro intolerable" de dos activistas de la Flotilla y exige su liberación

Saif Abu Keshed (c) y Thiago Ávila (d), antes de zarpar de Barcelona en la Global Sumud Flotilla - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha condenado este viernes el "secuestro intolerable" de los dos activistas de la Global Sumud detenidos tras la interceptación de dos decenas de barcos con destino a Gaza en aguas internacionales, y ha exigido su liberación inmediata.

"Condeno el secuestro intolerable de los dos integrantes de la Flotilla Sumud Global, el catalán Saif Abu Keshed, y Thiago Ávila, con pasaporte brasileño, interceptados por Israel", ha escrito en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Prieto, que mantiene contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha exigido "su liberación inmediata y el respeto al derecho internacional y humanitario"; ha asegurado que el Gobierno está movilizado y trabaja para garantizar los derechos de Keshed y Ávila y hacer seguimiento de la situación.