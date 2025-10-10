Prieto elogia a la Guardia Civil por ser "pieza esencial" en la seguridad y justicia de Catalunya

Celebración de la patrona de la Guardia Civil en la Comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - EUROPA PRESS

Preside la celebración de la patrona del Instituto Armado

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha elogiado este viernes a la Guardia Civil por ser una "pieza esencial" en la preservación de la seguridad y la justicia en Catalunya, así como por jugar un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, entre otros ámbitos.

Así lo ha afirmado durante su intervención en la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil --que se celebra este domingo--, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), cuyo acto también ha contado con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el alcalde de la localidad, Marc Giribet, y el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

También han asistido el general jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina; el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el jefe de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez; el inspector general del Ejército, el teniente general Manuel Busquier; el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, así como otras autoridades civiles, militares y judiciales.

En la celebración, que ha tenido lugar en la Comandancia de la Benemérita en Sant Andreu de la Barca, se han impuesto condecoraciones a agentes del Instituto Armado, así como a personal de Mossos y de la Guardia Urbana de Barcelona, además de algunas distinciones a personal político y civil.

PRESENCIA DE PARLON

En su intervención, Prieto también ha agradecido personalmente la presencia de Parlon: "No sé cuántos años hacía que no venía un conseller de Interior", ha dicho el delegado, a cuyo agradecimiento se ha sumado Rodríguez, añadiendo que con su asistencia se normalizan las relaciones institucionales.

En este sentido, el actual delegado del Gobierno ha mandado unas palabras de cariño a su predecesora en el cargo, Teresa Cunillera, que fue delegada entre 2018 y 2022 y se encontró con una situación difícil, según él: "Si Catalunya es distinta, es gran parte gracias a ella", ha esgrimido.

Finalmente, ha repasado el conjunto de actuaciones del Instituo Armado en Catalunya, principalmente contra el terrorismo yihadista, la ciberdelincuencia y otras operaciones que se han llevado a cabo en una "estrecha relación con el resto de fuerzas y cuerpos policiales", sumando esfuerzos para ofrecer una respuesta más eficaz.

"CATALUNYA ES SEGURA"

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad ha destacado el compromiso de la Guardia Civil en Catalunya y ha animado a los agentes a continuar trabajando para contribuir al prestigio del cuerpo: "Vuestra labor aquí es importante, muy importante", ha afirmado Calvo, que también se ha dirigido a las familias de los agentes por ser una parte esencial en su camino profesional, según ella.

"Catalunya es segura porque el conjunto de fuerzas, con sus instituciones y la ciudadanía han sabido construir entornos de convivencia, respeto y legalidad", ha subrayado.

Calvo también ha reafirmado el compromiso del Ministerio del Interior con el Instituo Armado, tanto en Catalunya como en el resto de España, y ha asegurado que desde el Gobierno apuestan por mejorar en la formación y los recursos del cuerpo.

VALORES DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, Rodríguez ha puesto en valor la celebración de la Virgen del Pilar y ha afirmado que en los 181 años de servicio de la Guardia Civil en Catalunya se ha preservado siempre la tradición y el sentimiento de pertenencia, con valores como la vocación, la profesionalidad y la subordinación a la justicia.

Además, ha señalado la "lacra" del terrorismo islámico como uno de los retos de futuro para el cuerpo policial, además del Plan Estratégico 2025-2028, que dimensionará diversos recursos para todo el cuerpo.

Finalmente, ha explicado que este pasado verano ha habido una actividad intensa contra los delitos contra la propiedad industrial y el 'top manta', en cuyas actuaciones se han intervenido productos valorados en más de 26 millones de euros en el mercado ilícito.