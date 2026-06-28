A prisión los padres de un bebé de 3 meses muerto en Sabadell (Barcelona)

Archivo - Ambulancia en la sede del SEM- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los padres de un bebé de 3 meses muerto la madrugada del viernes en Sabadell (Barcelona) han ingresado en la cárcel tras ser detenidos por su presunta relación con las lesiones del bebé, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

Murió en el Hospital Taulí de Sabadell, donde había sido ingresado por lesiones, y cuyos responsables médicos activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat, informan fuentes del Departament de Salud.

Las mismas fuentes han explicado que la Inspección Sanitaria del Departament hará las actuaciones de oficio necesarias en estos casos, como verificar el funcionamiento de los procedimientos.

Respecto a las investigaciones en curso, las instituciones implicadas colaboran con las autoridades competentes y actuarán "con la máxima transparencia compatible con la protección de los menores", la confidencialidad de datos clínicos y el respeto a un procedimiento en curso.

ALBERT DALMAU

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este domingo vía X que esta muerte conmueve profundamente" y ha agradecido el trabajo del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Ha considerado necesario respetar ahora la investigación judicial y confiar en que "se aclararán los hechos y se actuará con toda la contundencia que corresponda".