Prisión provisional para una multirreincidente tras robar un reloj a una persona mayor en Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años que acumula unas 70 detenciones en España ha ingresado en prisión provisional tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra el pasado 3 de noviembre, acusada de robar un reloj de oro a una vecina de 73 años en su portal del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona el 28 de enero, ha podido saber Europa Press.

La investigación ha concluido que la sospechosa (con un amplio historial delictivo) seguía siempre el mismo 'modus operandi', conocido como método de la 'mimosa', que tiene como objetivo a personas mayores: las siguen hasta un lugar con pocos testigos, las distraen con una conversación y llegan al contacto físico para robarles objetos de valor con violencia.

De este modo actuó el 28 de enero, cuando la investigada aprovechó que la víctima entraba a su portal para entrar tras ella y, después de iniciar una conversación preguntando por el buzón del presidente de la comunidad, la sujetó con fuerza por el brazo y, tras un forcejeo, le arrancó el reloj de oro de la muñeca.

La investigación policial logró identificar a la autora y se hizo difusión de las imágenes entre diferentes unidades de los Mossos, hasta que la Unidad de Investigación de Badalona (Barcelona) la localizó y la detuvo sobre las 16.30 horas de este martes.

El reloj robado era un 'Cartier' de oro amarillo, valorado en unos 8.000 euros.

La investigada tenía una orden de detención y, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional.