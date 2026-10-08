Los promotores piden una nueva ley del suelo, menos burocracia y seguridad jurídica

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana - APCESPAÑA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector promotor español ha pedido poner el foco en una nueva ley del suelo, la colaboración público-privada, una reducción de la burocracia, más financiación y seguridad jurídica en el 5 Congreso Nacional de Vivienda, que se ha celebrado en Barcelona desde este miércoles, informa APCEspaña en un comunicado este jueves.

El presidente de la entidad, Xavier Vilajoana, ha aprovechado su discurso de clausura del encuentro para subrayar la necesidad de un pacto de Estado tras las elecciones del 29 de noviembre y ha pedido que el camino para construir una vivienda "sea más corto, más previsible y más capaz de responder con celeridad a las necesidades reales de la gente".

El sector ve "urgente" la aprobación de una nueva ley del suelo y que haya una reducción de la burocracia que permita un planeamiento más flexible y procedimientos más ágiles.

Además, ha destacado el reto de financiar más proyectos y cubrir los huecos existentes en determinadas fases de la producción, y ha subrayado que la financiación bancaria y la alternativa son complementarias.

Por otro lado, ha pedido aumentar la capacidad productiva del sector con la industrialización, que reduce costes, mejora la productividad y ofrece plazos más predecibles, calidad, seguridad y capacidad para producir con menos dependencia de mano de obra.