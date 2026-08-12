Protecció Civil activa la alerta del Procicat para seguir posibles incidencias del eclipse

Reunión del comité técnico del Plan Procicat - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado la alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) para seguir posibles incidencias del eclipse solar total de este miércoles, informan en un comunicado.

Esta mañana se ha constituido el dispositivo de coordinación de Protecció Civil en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) en la sala de Reus (Tarragona), donde se encuentran representantes de Protecció Civil, Agents Rurales, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Servei Català de Trànsit (SCT) y Servei Meteorològic.

A las 08.30 horas se ha reunido el comité técnico del Plan PROCICAT para prevenir y gestionar posibles incidencias derivadas de la movilidad derivada del eclipse.

Protección Civil se mantendrá en contacto con el Centro Nacional de Emergencias para realizar seguimiento de posibles incidencias en el ámbito estatal, en coordinación con el resto de comunidades, principalmente Aragón y Comunidad Valenciana, por proximidad geográfica.

El CAT112, por su parte, ha reforzado su plantilla para asumir el posible incremento de llamadas entre las 16 y 00h, principalmente una hora antes y después del eclipse, previsto entre las 19 y 21h.