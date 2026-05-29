Protecció Civil envía un ES-Alert a los vecinos de Òrrius (Barcelona) que levanta el confinamiento

Vista del incendio en el patio de una nave industrial este jueves en Òrrius (Barcelona) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert a los teléfonos móbiles de los vecinos de Òrrius (Barcelona) este viernes sobre las 7.31 horas que levanta el confinamiento obligatorio tras darse por controlado el incendio de industria de este jueves en la localidad.

Piden no acercarse a la zona afectada por el incendio para evitar riesgos innecesarios y seguir atentos a las indicaciones de las autoridades, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio se ha iniciado este jueves sobre las 13 horas y, después que los Bombers hayan podido estabilizarlo alrededor de las 19 horas, se ha dado por estabilizado este viernes a las 6.41 horas tras más de 17 horas.