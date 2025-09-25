Protecció Civil ha enviado 44 alertas a móviles este año en Catalunya por emergencias reales

Archivo - Un trabajador de un equipo de Protecció Civil durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado 57 alertas a móviles ES-Alert desde el 1 de enero de este año a la población catalana --21 más respecto a todo el 2024-- de las cuales 13 han sido simulacros y pruebas, mientras que 44 han sido por emergencias reales, la mayor parte por episodios de incendios forestales (35).

Fuentes de Protecció Civil explican a Europa Press que el resto de envíos de alertas correspondió a inundaciones en el marco del plan Inuncat (7 casos) y a accidentes químicos con la activación del Plaseqcat (2 casos).

Este sistema, de titularidad estatal del cual la Generalitat es usuario, se estrenó en 2022 y desde entonces se han realizado 123 envíos: 57 por incendios, 21 por inundaciones, 8 por emergencias químicas y 37 en el marco de simulacros y pruebas.

CRITERIOS DE ENVÍO

Las mismas fuentes indican que, a diferencia del teléfono 112 que permite realizar la llamada si hay cobertura de cualquier compañía aunque no sea la contratada, la ES-Alert funciona solo cuando hay cobertura de la compañía telefónica de cada usuario.

En este sentido, Protecció Civil emite la alerta desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), y lo hace seleccionando una zona donde los repetidores que están en ella emiten a todos los móviles que tienen cobertura, por lo que se suele hacer una selección por "exceso", ya que los límites donde se quiere enviar pueden no coincidir con las zonas de cobertura exacta de todas las compañías.