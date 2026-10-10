Protecció Civil homologa 28 planes de autoprotección en Catalunya

Archivo - Un agente de Protecció Civil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha homologado 28 planes de autoprotección en Catalunya, la mayoría por actividades no temporales, informa en un comunicado este sábado.

Entre los planes homologados, ha destacado el de la empresa química Iqoxe en La Canonja (Tarragona) o el de las fiestas de Halloween del Poble Espanyol de Barcelona, mientras que otros 7 planes no han sido homologados por deficiencias técnicas o carencias en los medios de autoprotección.

De los 28 planes homologados, 16 están en la 'vegueria' de Barcelona, 14 en la del Camp de Tarragona, 3 en la Catalunya Central (Barcelona), 3 en la del Penedès (Barcelona) y una tanto en la de Lleida como en la de Girona.

Los planes de autoprotección son el conjunto de medidas, procedimientos, sistemas y formas de organización que se deben adoptar en diferentes situaciones de riesgo en un ámbito determinado.

Se deben implementar durante el primer año de vigencia y deben seguir un proceso de revisión y actualización continua para asegurar su eficacia.