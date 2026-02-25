Protecció Civil homologa planes de emergencias de 31 municipios catalanes

Archivo - Varios trabajadores del equipo de Protecció Civil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Protecció Civil de la Generalitat ha homologado este miércoles 31 planes de protección civil municipales (Duprocim) de diversos municipios catalanes, así como 24 planes de autoprotección, entre los cuales un cámping afectado por riesgo de inundaciones, establecimientos comerciales, empresas químicas o fiestas populares, informa en un comunicado este miércoles.

Entre los 31 Duprocim, 20 corresponden a nuevos documentos y 11 a revisiones, y también se han producido 8 actualizaciones de planes, y en cuanto a su distribución territorial, 5 han sido en la provincia de Barcelona, 7 en la Catalunya Central, 8 en Girona, 2 en Lleida, 1 en el Penedès, otro en Terres de L'Ebre (Tarragona), 4 en el Camp de Tarragona y 3 en el Alt Pirineu i Aran (Lleida).

Estos documentos jurídicos y técnicos explican cómo se coordinan los recursos y servicios propios para gestionar una emergencia grave de protección civil y cuáles son las medidas que se deben aplicar en cada caso para proteger a la población.