El proyecto 'A Bathroom Opera' gana el Premio Carmen Mateu para jóvenes creadores - FESTIVAL DE PERELADA

GIRONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'A Bathroom Opera' ha ganado el 4 Carmen Mateu Young Artist European Award, que este año está dedicado a la categoría de ópera en la modalidad de proyecto artístico-educativo y está dotado con 40.000 euros, ha informado este jueves la Fundación Castell de Peralada en un comunicado.

Dirigida por Franciska Éry, con música y diseño sonoro de Natalie Szende, escenografía de Basia Binkowska y visuales y diseño de proyección de Kati Katona, se estrenará en futuras ediciones del Festival de Perelada (Girona), con previsión de itinerancia.

El jurado, formado por Richard Brunel, Vania Cauzillo, Barbara Minghetti, Rafael R.Villalobos y Oriol Aguilà, ha destacado la calidad artística del proyecto y ha valorado que ofrece "una visión innovadora, multidisciplinar y sorprendente del teatro operístico".

Ha subrayado que la propuesta "abre el mundo de la ópera a los públicos jóvenes de hoy, implicándolos directamente en cuestiones de identidad centrales para su generación y permitiéndoles convertirse en una parte activa de la representación".

El formato, según el jurado, ofrece "muchas oportunidades de replicabilidad y adaptación más allá del espacio teatral tradicional, no solo para públicos jóvenes sino también en contextos intergeneracionales".