Un proyecto de biotopos marinos, ganador del imaginPlanet Challenge 2026

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Biotopia, un proyecto sobre biotopos marinos impulsado por los estudiantes Yiyan Zhou QI, Eric Lee y Yuren Zhou QI de las universidades IE Business School (Madrid), University of Surrey (Inglaterra) y UPC (Barcelona), ha sido el ganador de la sexta edición del imaginPlanet Challenge, informa CaixaBank en un comunicado este lunes.

Este programa, organizado por imagin, pretende fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes y generar ideas de negocio que ayuden a combatir el cambio climático, ofreciendo formación y herramientas, para desarrollar proyectos capaces de generar un impacto medioambiental y social positivo.

Biotopia, que ha sido escogido finalista entre los 925 equipos participantes en esta convocatoria integrados por más de 6.500 jóvenes, desarrolla biotopos marinos fabricados parcialmente con materiales reciclados para favorecer la regeneración de ecosistemas costeros y la recuperación de la biodiversidad marina.

Además, su propuesta incorpora también monitorización mediante IA, lo que permite analizar la evolución del entorno, medir el impacto ambiental y optimizar la gestión de estos espacios en tiempo real.

Los tres estudiantes serán premiados con una estancia en el centro de innovación de Imagine Creativity Center en Silicon Valley, participarán en un programa de incubación de su proyecto y recibirán formación de las universidades de Stanford y Berkeley.