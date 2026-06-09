El proyecto de la Casa de les Lletres en Barcelona avanza con una inversión global de 7,2 millones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Casa de les Lletres que impulsa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en Barcelona avanza "según los plazos previstos", con una inversión global de 7,2 millones de euros, y próximamente se publicará la licitación de las obras para que puedan comenzar en noviembre de 2026 y acaben en abril de 2028.

La Casa de les Lletres, que se ubicará en el Palau de Requesens en Barcelona (sede de la Reial Acadèmia de Bones Lletres), quiere ser un espacio físico "de referencia para las letras catalanas y punto de encuentro para todos los agentes del sector literario", informa el Govern tras el Consell Executiu este martes.

Será también la sede de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y acogerá a las tres entidades profesionales del sector (AELC, PEN Català y ACEC) y dos entidades dedicadas a la promoción literaria (Espais Crítics e IBBYcat; y mantendrá su ubicación la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

Este espacio quiere ser también un lugar de difusión de la literatura catalana, que "pone de manifiesto el valor y prestigio de las letras catalanas", y favorecerá la conexión de la ILC con la ciudadanía, ya que tendrá una sede abierta al público.

Con el proyecto arquitectónico se quiere adecuar y rehabilitar el edificio para los nuevos usos, integrando nuevos espacios y mejoras funcionales "sin alterar su esencia histórica ni su valor patrimonial", y los ganadores del proyecto arquitectónico son una UTE entre Brullet De Luna i Associats SLP y Taller d'Arquitectura a les Golfes.