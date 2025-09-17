El proyecto Endesa Educa vuelve para impulsar la educación energética en las aulas catalanas - ENDESA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha lanzado una nueva edición de Endesa Educa, el proyecto educativo para fomentar el conocimiento sobre el mundo de la energía y el ahorro energético, que vuelve a las aulas catalanas para transmitir a estudiantes y centros educativos los valores necesarios para la transición energética.

Como novedad en esta edición, el programa incorpora los Premios Endesa Educa, anteriormente conocidos como Premios Ecoinnovación, cuyo plazo de inscripción se ha abierto este miércoles, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer el compromiso de alumnos y centros con la transición energética, de desarrollo de soluciones sostenibles y el protagonismo juvenil en la acción contra la crisis climática.

Se dividirá en dos categorías: proyectos de estudiantes, dirigida a equipos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, pensada para promover la transición energética; y de centros educativos, que busca reconocer iniciativas de carácter global en los que participe toda la comunidad educativa en favor de un futuro verde.

Los centros educativos podrán presentar su candidatura a partir de este miércoles y hasta el 29 de octubre, y pueden acceder a toda la información sobre estos galardones, así como de sus bases legales de participación, en la web de la Fundación Endesa.