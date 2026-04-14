El PSC acepta la renuncia de sus ediles en Ripoll (Girona) tras facilitar las cuentas de Orriols

Archivo - La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSC ha aceptado la renuncia de sus dos regidores en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), Enric Pérez y Anna Belén Avilés, después de que estos pusieran su cargo a disposición del partido tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Este lunes por la tarde se han reunido en Girona miembros de la dirección del partido y de la dirección del PSC de Comarques Gironines con los dos regidores para tomar una decisión después que estos facilitaran las cuentas de Orriols, ha informado el partido este martes en un comunicado.

"Nunca apoyaremos acuerdos que tengan que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian la intolerancia, la división y el odio" valoró la viceprimera secretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret, este lunes en una rueda de prensa.

RELEVO Y MEDIDAS INTERNAS

El PSC no ha comunicado si quién les sustituirá en el pleno municipal serán las dos siguientes personas de la lista en las elecciones municipales de 2023, solamente han señalado que "otros dos compañeros del partido asumirán las actas de concejales".

El partido no ha concretado tampoco si ha tomado medidas internas contra ambos exediles pero, según el código ético de la formación, la actuación de ambos concejales puede suponer la suspensión de afiliación entre 18 meses y hasta 3 años, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos del partido y cargos orgánicos por este mismo periodo y hasta la expulsión definitiva del partido.

Este escenario se contempla en casos de producirse una actuación contraria a los acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido.

PERMITIERON APROBAR LAS CUENTAS

Los dos ediles, con su abstención en el pleno del pasado jueves permitieron, junto a los 6 votos de AC y el voto a favor de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y a pesar del voto contrario de Junts (3), ERC (2, en ausencia de una regidora) y la CUP (2), que salieran adelante las cuentas.

Justificaron tras el revuelo mediático que tomaron esta decisión "con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll", aunque asumieron que no tuvieron en cuenta el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha, que es un principio, dijeron, superior a la intención inicial.

Desde el PSC de Comarques Gironines aseguraron que la decisión no tuvo su aval ni se puso en su conocimiento, y mostraron su "desacuerdo absoluto".