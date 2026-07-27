El PSC afirma que el error en las pruebas Pisa es técnico: "Está claro y es objetivo"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que el error en las pruebas Pisa 2025 sobre la educación en Catalunya que impiden su comparación con años anteriores y con otros países es técnico: "Está claro y es objetivo que ha sido una incidencia puramente técnica".

En rueda de prensa desde la sede del partido, ha dicho que comparten las explicaciones del Govern, a la espera de las explicaciones de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, que ha augurado que dará "la cara explicando las cosas con transparencia y con responsabilidad".

Ha argumentado que, en todo caso, es un "hecho aislado", porque en otras evaluaciones sobre el desempeño educativo en Catalunya no ha habido otras incidencias.

CURSO POLÍTICO

Moret ha aprovechado para hacer balance tras la última reunión de la dirección de los socialistas catalanes del curso, destacando que cuentan con "estabilidad, ambición y rumbo definido".

Ha destacado las políticas del Govern en vivienda, la inversión en infraestructuras y la "buena noticia" que fue la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía.

Esta estabilidad, ha añadido, viene dada por la aprobación de los Presupuestos por parte del Govern, y que se verá reforzada con el debate sobre la nueva propuesta de financiación autonómica que, de hecho, se aprobará previsiblemente este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sobre esta cuestión y el hecho de que el Gobierno solo podrá contar, en principio, con el 'sí' de Catalunya y Canarias, ha dicho que la buena noticia es que se aprobará: "Después de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, este modelo se aprobará".

Ha recordado que, posteriormente, deberá contar con suficientes apoyos en el Congreso, y ha llamado a las fuerzas políticas catalanas a que lo apoyen: "Las bondades de este nuevo modelo son clarísimas", ha asegurado.

ENCUESTA GESOP

Moret ha valorado la encuesta de Gesop para 'El Periódico de Catalunya' de este lunes, asegurando que las encuestas no son definitivas, sino que marcan una tendencia, y que su principal conclusión es que "la primera fuerza del país es y sigue siendo" el PSC, pero ha lamentado el fortalecimiento de fuerzas de extrema derecha, según ella.

"Aliança Catalana, al igual que Vox, que son la misma cosa, porque defienden los mismos postulados quizás en lenguas diferentes, son fuerzas involucionistas que lo que hacen es potenciar la confrontación, las miradas sectarias y excluyentes, y evidentemente esto ni genera progreso, ni convivencia, ni nada que necesite este país", ha expresado.

Según este sondeo, el PSC ganaría unas eventuales elecciones al Parlament con 34-37 escaños, perdiendo entre 5 y 8 escaños, seguido de Aliança Catalana (AC), con 25-28; ERC, 24-27; Junts, 15-18; el PP (12-13) quedaría por delante de Vox (11-13), de los Comuns (3-4) y la CUP (0-4).

"GRAN ACUERDO" ANTE LOS INCENDIOS

Al inicio de su intervención, la portavoz socialista ha trasladado su apoyo a los afectados por los incendios forestales en varias zonas de España, como en Madrid, en Toledo, en Ávila y en Castellón, y ha coincidido en la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un "gran acuerdo" para afrontar la emergencia climática.

"Estamos en una situación de emergencia energética que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, y los incendios son una consecuencia de esa emergencia energética que necesita compromisos institucionales globales de país", ha valorado.