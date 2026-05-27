El PSC afirma que ha puesto a disposición judicial "toda la información" sobre la campaña de 2024

Archivo - El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, interviene durante un acto de campaña electoral del PSC, a 26 de abril de 2024, en Lleida, Catalunya (España). - Marc Carnicé - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha afirmado que ha recopilado "toda la información" sobre la campaña del PSC en las elecciones al Parlament de 2024 que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha requerido al PSOE para que sea puesta a disposición judicial.

"Hemos colaborado, colaboramos y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo necesario", han expresado en un comunicado este miércoles, de la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad.

Aseguran que el partido "ha respetado en todo momento la legislación electoral y ha actuado con total transparencia".

También que la documentación requerida ya está en manos de la Sindicatura de Comptes, que ya realizó un informe sobre esta documentación, como lo hizo con todos los partidos.

Además afirman que en el auto instruido este miércoles no se incluye "ninguna información que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados".