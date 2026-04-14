El PSC disuelve la agrupación de Ripoll (Girona) y crea una comisión gestora

Archivo - La diputada y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La federación del PSC de Comarques Gironines ha acordado este martes disolver la agrupación del partido en Ripoll (Girona) y crear una comisión gestora, tras la crisis abierta por la abstención de los 2 concejales del partido al proyecto de presupuestos de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.

En un comunicado, afirman que toman la decisión tras "la posición política adoptada por el grupo municipal" y después de una reunión extraordinaria de la dirección del PSC de Comarques Gironines.

Añaden que la federación es la que ha gestionado el proceso de renuncia de los 2 ediles, después de que estos pusieran sus cargos a disposición del partido tras admitir el "error" de facilitar las cuentas de Orriols.

La federación comunicó a la dirección del partido que aceptaba la puesta a disposición del cargo y, por lo tanto, la dimisión, y argumentan: "La línea roja de no pactar con la extrema derecha debe respetarse en toda Catalunya".

A partir de ahora será una gestora la que se pondrá al frente del PSC de Ripoll, y se trabaja para crear un "proyecto alternativo de progreso" para el municipio.

Este mismo martes los dos concejales cesadis han criticado la decisión de la dirección del partido y de la federación asegurando que la han conocido por la prensa y que no se les ha comunicado "presencialmente".

Tamién han dicho que la agrupación local en su conjunto --ahora disuelta-- no comparte la decisión y que ningún otro miembro de la lista electoral está predispuesto a relevarles.