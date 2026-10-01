PSC, ERC y Comuns frenan reprobar a Illa, con Junts, PP, AC y CUP a favor y la abstención de Vox

(I-D) La consellera de Economía de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero; el conseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya; Albert Dalmau; y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; durante el Debate General de Política N - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
PSC, ERC y Comuns han salvado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser reprobado este jueves en el Parlament al votar en contra de la propuesta de Junts para hacerlo, y que sí que ha recabado los apoyos de PP, AC y CUP y la abstención de Vox en la tercera y última sesión del Debate de Política General.
Este punto de una propuesta de resolución de Junts pedía, en concreto, la reprobación de Illa, que rectificara y llevara a cabo un cambio de rumbo al frente del Govern por su "falta de respeto al Parlament y el incumplimiento de sus mandatos, por la no defensa de los intereses de Catalunya ante el Estado y por la reiterada mala gestión".
Pese a que republicanos y Comuns no han escatimado reproches a la gestión de Illa a lo largo de sus intervenciones en el Debate de Política General, han votado en contra.
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