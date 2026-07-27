El PSC ganaría las catalanas con 34-37 escaños seguido de AC (25-28) y ERC (24-27), según un sondeo

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría las elecciones catalanas con 34-37 escaños (ahora tiene 42) y un 25% de los votos, seguido por Aliança Catalana (AC), con 25-28 diputados (2 en la actualidad) y un 16,8% de los votos, superando a ERC (de 24 a 27 frente a los 20 actuales), y Junts, con entre 15 y 18 (es ahora segunda fuerza con 35), según un sondeo de Gesop para 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press este lunes.

A continuación, el PP estaría ligeramente por encima de Vox, con entre 12 y 13 escaños (15 en la actualidad) frente a los 11-13 de la formación liderada por Ignacio Garriga en Catalunya, que en las elecciones de 2024 obtuvo 11 diputados.

Los Comuns se quedarían con entre 3 y 4 escaños por los 6 actuales, mientras que la CUP obtendría entre 0 y 4 diputados (tiene 4 ahora).

ESTIMACIÓN DE VOTO

En porcentaje de estimación de voto el PSC caería del 27,7% al 25% (-2,7 puntos respecto al 2024) y Aliança Catalana pasaría del 3,7% al 16,8% (+13 puntos).

Junts, que en 2024 obtuvo el 21,4%, caería hasta el 11,5%, y se vería superado por ERC, que se mantendría tercero pasando de los 12,5% al 16%, a 0,8 puntos del partido de Sílvia Orriols.

Vox (del 7,9% al 9,2%) supera al PP (cae del 10,9% al 8,6%), además de Comuns-Sumar y la CUP, que bajarían del 5,8% al 3,4% y del 4,1% al 3,2%, respectivamente.

La intención directa de voto sitúa al PSC con el 21% de los votos, seguido de ERC (17%); AC (13,1); Vox, 6,3%; Junts (5,2%); PP (4,4%); Comuns (3,2%); CUP (2,4%) y Podem (1,8%).

FIDELIDAD Y TRASVASE DE VOTO

Respecto al trasvase de voto, el Gesop recoge que los partidos con mayor fidelidad de voto son AC (con el 94,1%) y Vox (76,1%), con un trasvase de voto entre ambos del 5,9 del partido de Orriols a Vox, y del 13% en dirección contraria (de Vox hacia el PP, un 2,1%).

La fidelidad de voto en el PSC es del 64,8%, con un trasvase que podría llegar al 28,4 (9,2% hacia AC y 6,1% a ERC), mientras que los republicanos tinen un 63,2% de fidelidad y un cambio de voto del 27,3 (7,9% hacia el partido de Orriols y 5,6% al PSC).

En el PP, la fidelidad es del 61% y el trasvase se sitúa en el 28,9 (11,6% a Vox y 7,7% a AC), mientras que en la CUP la fidelidad es del 57,1% con un trasvase del 21,9 (7% al voto en blanco y 4,8% a los Comuns).

Las fidelidades más bajas son en los Comuns (45,5%) y Junts (37,9%), con un cambio de voto del 47,7 y del 42 respectivamente, que en el caso de los Comuns se iría a ERC (19,5%) y Podem (13,8%) y en el de Junts a AC (24,5%) y PSC (6,3%).