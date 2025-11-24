PSC ganaría las catalanas (38-40) seguido de ERC (22-23) y Junts y AC empatan (19-20) según el CEO

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de 38-40 escaños, seguido de ERC (22-23), mientras que Junts y Aliança Catalana (AC) empatarían en tercer lugar (19-20), según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Así se desprende de la tercera ola del Barómetro de Opinión Política de 2025, realizada del 13 de octubre al 11 de noviembre con una muestra de 2.000 mayores de 18 años y presentada este lunes por el director del CEO, Joan Rodríguez.
A Junts y AC les seguiría Vox, que obtendría 9-11 diputados; el PP, que se quedaría con 8-10, Comuns sacarían 5-7 y CUP 4-6.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)