El Puerto de Barcelona defiende en Shangai el corredor verde con el puerto de la ciudad china

La delegación catalana en Shangai - PORT DE BARCELONA

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha defendido en Shangai el corredor verde y digital que lo unirá al puerto de la ciudad china para "descarbonizar y hacer más eficientes las rutas marítimas" entre ambas ciudades, informa en un comunicado este viernes.

Así lo expresaron el subdirector general y responsable de Innovación y Estrategia de Negocio del Puerto de Barcelona, Santiago Garcia-Milà, y la subdirectora general y responsable de Comercial y Marketing, Carla Salvadó, durante una mesa redonda el miércoles organizada por ambos puertos y por la Generalitat a través de Acció.

Garcia-Milà moderó el coloquio, enmarcado de la misión institucional y empresarial organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se destacó "el potencial que proyectos como este tienen para transformar el sector marítimo" avanzando en cuestiones como descarbonización y mejora de la eficiencia operativa, explica el Puerto.

Salvadó puso en valor "el impacto que tienen iniciativas como esta en el proceso de transición energética en la logística, más allá del ámbito marítimo y en la mejora de la competitividad para los clientes de ambos puertos".

"No nos referimos a realizar el trayecto en barco de forma más sostenible, estamos hablando de una logística libre de emisiones desde la fábrica al destino final", añadió.

'GREEN SHIPPING AND DIGITAL CORRIDOR'

El 'Green Shipping and Digital Corridor', el corredor verde entre ambos puertos, es "uno de los puntos culminantes de la creciente relación" entre Barcelona y Shangai que se ha intensificado con la firma de un acuerdo estratégico a principios de este mes de junio durante la visita de una delegación China a Barcelona, informa el Puerto en el comunicado.

Esta relación "está permitiendo avanzar en elementos clave para su entrada en funcionamiento, como los protocolos y normativas alineadas en materia de suministración de combustibles alternativos o la electrificación de los muelles, así como la descarbonización de la logística en tierra".