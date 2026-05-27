El Puerto de Barcelona licita por 98 millones el futuro nudo viario de su zona sur

Imagen virtual de la futura rotonda - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha iniciado el proceso para licitar el nudo viario que debe conectar los nuevos accesos con la red viaria del enclave en su zona sur y que tiene un presupuesto de 98 millones, informa en un comunicado este miércoles.

El proyecto está formado por una gran rotonda elevada sobre la antigua desembocadura del río Llobregat y el plazo de ejecución es de tres años y medio.

Se trata de "la infraestructura viaria más importante" del Puerto, ya que absorberá el tráfico de los nuevos accesos, el futuro muelle Catalunya y la ampliación de las instalaciones del muelle Prat.

La rotonda "será compatible" con el complejo ferroviario que se construirá en el antiguo cauce del Llobregat, e incluye la construcción de una galería de servicios para permitir la conexión por debajo del nudo.

Contará con tres ramales que conectarán con la futura autovía de acceso, las terminales de contenedores de la zona sur y las terminales al norte de la antigua desembocadura.