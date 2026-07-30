Puig gana 266,5 millones hasta junio (-5,13%) y eleva un 5,2% el beneficio ajustado

Archivo - El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, durante el toque de campana de la empresa Puig en su salida a Bolsa- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Puig obtuvo un beneficio neto de 266,5 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 5,13% menos que en el mismo periodo del año pasado, y elevó un 5,2% el beneficio ajustado, informa este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la compañía, la disminución del beneficio neto es debida a "costes extraordinarios" relacionados con transacciones durante el primer semestre y a una base comparativa desfavorable frente a los ingresos extraordinarios contabilizados en el primer semestre de 2025.

El beneficio neto ajustado fue de 260 millones de euros, un 5,2% en comparación con el primer semestre de 2025, y el margen aumentó en 30 puntos básicos, hasta situarse en 11,1%, lo que "refleja una evolución favorable del resultado financiero y una mayor contribución de las sociedades participadas".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)