El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mitin en Girona - EUROPA PRESS

GIRONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apelado este martes al voto de los indecisos por su formación porque "es el voto refugio del independentismo".

"O tienen la voz de Junts o nadie más defenderá la independencia. Hay muchos independentistas que no son de Junts, que pueden estar enfadados, pero la mayoría son unos patriotas y saben que la situación en Catalunya es grave", ha dicho en una intervención telemática ante más de un millar de personas en Girona, su tierra natal, que le han recibido al grito de 'president'.

Se trata de la primera intervención del expresidente catalán tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplicarle la amnistía y dar por cerrado la causa del 'procés'.

Según Puigdemont, en esta legislatura Junts han defendido genuinamente Catalunya desde el primer día, y cree que es motivo suficiente para pedir el voto a los que aún dudan de si apostar por ellos: "Les tenemos que decir que se decidan".

"Catalunya, con un mal Govern, con unas infraestructuras colapsadas, con un tren que no puede llevarnos al trabajo, con una situación política crítica para muchas familias y empresas, en este momento esta voz no puede fallar", ha recalcado.

Ha asegurado que lo que haga la gente de Junts, sobre todo en Girona, determinará la suerte de Catalunya en los próximos años, y ha llamado a conjurarse a buscar los últimos votos que les faltan para lograr un resultado que permita a Catalunya tener una voz fuerte y comprometida.

"CORAJE"

Para Puigdemont, sólo Junts ha tenido el "coraje" de defender la independencia y a los catalanes en Madrid frente a los que sólo buscan portarse bien para otros olvidándose, a su juicio de Catalunya.

Antes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha llamado a la movilización para hacer un "voto de país", no de partido ni siglas, que permita priorizar a los catalanes y tener toda la fuerza para que las decisiones de España dependan de Catalunya.

"PP, PSC, Vox y la coalición Rufián-Podemos, todos tiene un mismo lema: pedir el voto útil para España. El voto útil para España acaba siendo el voto inútil para Catalunya", por lo que ha pedido a los independentistas hacer piña y que cuestiones como la lengua y los recursos de los catalanes no pasen a un segundo plano.

Para Turull, el referente más grande pasar a la ofensiva y plantar cara al Estado se llama Puigdemont: "¡Es así, ha ganado a todo un Estado!", ha exclamado, ganándose el aplauso unánime de los presentes.

VERGÉS, MADRENAS Y GEIS

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha recordado que Girona es la tierra de Puigdemont, y la exalcaldesa de Girona y candidata por esta demarcación al Congreso, Marta Madrenas, ha deseado que el expresidente catalán vuelva lo antes posible para poder recibirle: "¿Puede que falte uno porque Rufián no estará, eh?", ha ironizado.

Vergés también ha criticado a Rufián por creerse "Dios --al abrir los brazos cuando habla-- pero a la hora de la verdad se arrodilla y se conforma con morralla, pacta con los que acusan a Junts de ser racistas y habla en castellano" cuando lograron que se pueda hablar en catalán en el Congreso.

Por su parte, la candidata de Junts por Girona a las municipales, Gemma Geis, ha celebrado que este sea "el último día" en que Puigdemont deba hacer un mitin en la ciudad conectado a una pantalla.