Puigdemont sobre la citación de Pujol en la Audiencia Nacional: "No pueden ser más miserables"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (C), - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha referido este martes a la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de citar a declarar presencialmente al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol el próximo lunes en Madrid: "No pueden ser más miserables".

"Buscan el escarnio, la foto con la cual creen humillar no solo a una persona sino sobre todo aquello que representa y tanto les molesta", ha afirmado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Puigdemont también ha dicho que lamenta no poder acompañar a Pujol: "Me sabe mal que el exilio me impida acompañar el lunes al presidente Pujol, porque lo habría hecho con mucho gusto".