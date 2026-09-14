Rabinovich (CaixaResearch) señala el potencial de la inmunoterapia frente a la esclerosis múltiple

Rabinovich en una foto de archivo de la Fundación La Caixa. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El bioquímico y doctor en Inmunología Gabriel Rabinovich, que lidera uno de los grupos de investigación del CaixaResearch Institute, ha señalado el potencial de la inmunoterapia para hacer frente a la esclerosis múltiple debido al trasfondo inflamatorio de la enfermedad.

Su trabajo se centra en las galectinas, una familia de proteínas que actúan como reguladoras naturales de la inflamación: cuando la respuesta inmune se activa de forma en exceso, ayudan al organismo a recuperar el equilibrio, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este lunes.

Por su parte, la neuróloga del Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat) en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona Ana Zabalza ha dicho que el trabajo que se está haciendo con terapias CAR-T, adaptadas de la oncología, frente a la esclerosis.

Lo que las hace "especialmente interesantes" en este contexto es que podrían atravesar la barrera hematoencefálica, la frontera natural que separa la sangre del cerebro y que muchos fármacos convencionales no consiguen cruzar.

"Podríamos hipotéticamente tratar la inflamación desde dentro del cerebro, lo que creemos que sería más eficaz. Y, además, estas terapias permiten resetear el sistema inmunitario: las células que se generan después son mucho más antiinflamatorias, más parecidas a las de alguien que no tiene esclerosis", detalla.

A los escasos tratamientos disponibles se suman ensayos clínicos en fase I, aunque sigue siendo "un camino largo, con incógnitas sobre los posibles efectos adversos a largo plazo, la duración real del efecto o el coste de estas terapias".

LA ENFERMEDAD DE LAS 'MIL CARAS'

La esclerosis múltiple, conocida por su variedad de síntomas como 'la enfermedad de las mil caras', ocurre cuando el sistema inmunitario se equivoca y ataca por error una parte del propio cuerpo, la mielina, que recubre las neuronas y permite que los impulsos eléctricos viajen correctamente por el sistema nervioso.

Cuando la mielina se deteriora, las señales nerviosas se ralentizan o dejan de transmitirse de la forma adecuada, y dependiendo de la parte del cerebro o de la médula espinal que se vea afectada, los síntomas pueden ser "muy distintos", desde la pérdida de visión hasta alteraciones motoras o pérdida de sensibilidad.

Zabalza apunta que también hay síntomas que a menudo pasan desapercibidos: "También hay afectación cognitiva, problemas de concentración, fatiga, alteraciones del estado de ánimo... Son síntomas que desde fuera muchas veces no se ven, pero que tienen un impacto enorme en la vida cotidiana".

Más de 55.000 personas viven con esclerosis múltiple en España, y cada año se diagnostican alrededor de 1.900 casos nuevos: la mayoría aparecen entre los 20 y los 40 años, y cerca del 70% se da en mujeres.

Aún así, sigue siendo una enfermedad rodeada de desconocimiento o estereotipos: "La gente todavía asocia la esclerosis múltiple con acabar en una silla de ruedas. Y eso hoy dista mucho de la realidad. Muchas personas pueden hacer una vida completamente normal durante años", destaca Zabalza.