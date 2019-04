Rafel Nadal y Albert Espinosa, líderes de ventas en ficción por Sant Jordi

Actualizado 23/04/2019 20:57:49 CET

Oriol Junqueras y Gonzalo Boye, los más vendidos en no ficción

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Rafel Nadal ('El fill de l'italià') y Albert Espinosa ('Lo mejor de ir es volver') han sido los más vendidos este martes del día de Sant Jordi hasta las 20 horas en ficción catalana y castellana, respectivamente, según el primer balance del Gremi de Llibreters de Catalunya.

El gremio ha informado en un comunicado de que, entre los más vendidos en ficción en catalán, han seguido a Nadal, Jordi Cabré, con 'Digues un desig'; Sílvia Soler, con 'El fibló'; Gerard Quintana, con 'Entre el cel i la terra', y Maria Barbal, con 'A l'amic escocès'.

En ficción castellana han seguido a Espinosa, Santiago Lorenzo, con 'Los asquerosos'; Javier Castillo, con 'Todo lo que sucedió con Miranda Stuff'; Santiago Posteguillo, con 'Yo Julia', y Elísabet Benavent, con 'Toda la verdad de mis mentiras'.

En ficción catalana, los más vendidos han sido Oriol Junqueras y Neus Baramona con 'Contes des de la presó'; Gemma Nierga y Jordi Cuixart, con 'Tres dies a la presó'; Joan Roca, con 'Cuina mare'; Raül Romeva, con 'Esperança i llibertat', y Sergi Sol, con 'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures'.

En no ficción castellana, el más vendido ha sido Gonzalo Boye con '...Y Ahí lo dejo. Crónica de un proceso'; David Jiménez con 'El director'; los textos inéditos de Pepe Rubianes ('A mí no me callan'); Santiago Niño-Becerra, con 'El Crash. Tercera fase', y Marián Rojas, con 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'.

La literatura infantil en catalán ha estado liderada por 'La revolta de Santa Jordina', de David Fernàndez y Lyona; 'La llegenda de Sant Jordi', de Emma Martínez, y 'Tinc un volcà', de Míriam Tirado y Joan Turú, mientras que en literatura infantil castellana, los más vendidos han sido 'Los secretos de YouTube', de Thegrefg; 'The Crazy Haacks y el enigma del cuadro', de The Crazy Haacks, y '¡Locuras lejos de casa!', de Lady Pecas.

VENTA "SIMILAR"

El gremio ha destacado la buena participación y venta similar a la del año pasado, a la espera de evaluar cómo han transcurrido las ventas durante la Semana Santa, que el gremio esperaba que se anticiparan: "Habrá que ver el cierre definitivo en unos días para ver si ha tenido incidencia más allá de los lugares turísticos", ha destacado la presidenta del gremio, Maria Carme Ferrer.

Aunque el día ha arrancado con episodios de lluvia en algunos puntos de Catalunya, el gremio ha celebrado que los ciudadanos han vuelto a llenar las calles de libros y rosas: "Desde que ha dejado de llover, se ha animado y ha tenido una buena afluencia de público en todas partes".

Sobre el hecho de que haya caído en día laborable, Ferrer ha considerado que las ventas hayan sido buenas y escalonadas durante todo el día; con la mayoría de visitantes concentrados en Barcelona, alrededor de la plaza Catalunya, Rambla Catalunya, paseo de Gràcia y La Rambla.