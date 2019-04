Ramon Mirabet interpreta su nuevo disco 'Begin Again' en el Palau de la Música

Publicado 06/04/2019 11:09:46 CET

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Ramon Mirabet interpretó la noche del viernes en el Palau de la Música su nuevo disco 'Begin Again' acompañado de una orquesta de cuerdas dirigida por Marc Timón.

En un comunicado, la productora No Sonores ha informado este sábado de que Mirabet interpretó el tema 'Things That Often Come To Stay' con la cantante Natasha Bobbe.

También presentó 'Wake Up' junto al coro Musicals' Choir, entre otras sorpresas para el público que no se han desvelado.