Reconstruyen la obra de Banksy en una exposición con un centenar de réplicas en Barcelona

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espai Trafalgar de Barcelona ha reunido un centenar de réplicas de la obra del Banksy en la exposición no autorizada por el artista desconocido 'The World of Banksy. The Immersive Experience', que abrirá sus puertas a partir de este martes de la mano del director de teatro belga-albanés Hazis Varda.

La exposición, que estará en Barcelona en principio unos tres meses, incluye un centenar de reproducciones a tamaño real comprendidas entre el año 2000 y el 2018 y realizadas en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Israel y Palestina.

El recorrido por las tres plantas del edificio incluye obras como el 'Lanzador de flores', en un gesto antimilitarista de su protagonista; la icónica niña con un globo 'Siempre hay esperanza'; la obra vendida en subasta 'La rata fuera de su cama', y la propuesta de humor negro 'Reíd mientras podáis', entre otras.

RÉPLICAS DE ARTISTAS URBANOS

Según ha explicado Varda --que ha desplegado una iniciativa similar en el Espace Lafayette Drouot de París (Francia) de su propiedad-- las réplicas están realizadas por una decena de artistas urbanos que también quieren mantenerse en el anonimato porque su vocación no es apropiarse de la obra de Banksy, sino difundirla.

"Está contra los derechos de autor y del concepto del copyright y está a favor de que los jóvenes hagan copias", ha dicho Varda, que ha defendido que además nadie sabe quién es Banksy en realidad y que por ello sus exposiciones nunca son autorizadas.

Ha agregado que su intención ni la de los artistas que han participado "no es robar la obra de Banksy", sino trasladar el mensaje de unas obras que en su mayoría han sido robadas, vandalizadas y mayoritariamente ya inexistentes y sólo se puedan ver en Internet.

Varda --propietario de la sala de teatro Le Palace de París-- ha destacado las posibilidades del Espai Trafalgar, y de su teatralización con sonidos urbanos y muros del estilo de las periferias urbanas.

Ha destacado que el espacio camina en la "misma dirección" que la obra de Banksy, y la necesidad de las exposiciones de atravesar una revolución; de hecho, ha anunciado que prepara otra muestra sobre Vincent Van Gogh en el mismo espacio para dentro de un año y medio.