Se recupera la R1 entre Arenys (Barcelona) y Blanes (Girona) tras el corte por falta de tensión

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) se ha recuperado este jueves sobre las 7.56 horas tras interrumpirse el servicio por una falta de tensión en la catenaria.

La incidencia se ha producido durante la realización de trabajos este jueves desde las 6.46 horas, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el corte se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados.