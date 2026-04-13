Se recupera el servicio en la línea L6 de FGC tras cortarse por una avería en las instalaciones

Archivo - Una persona entra en un tren en la estación de Gràcia de FGC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea L6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha recuperado su servicio sobre las 10.33 horas de este lunes tras quedar cortada por una avería en las instalaciones sobre las 9.42 horas.

El servicio de trenes funciona con normalidad en todas las líneas y todos los trenes circulan con su frecuencia habitual, ha informado FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia ha provocado que la frecuencia de paso haya quedado alterada entre las estaciones de Sarrià y Plaça Catalunya --recorrido de la línea L6--, en ambos sentidos.