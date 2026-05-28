Regatistas del Vithas Urbania pasan su reconocimiento médico en el Hospital Vithas Barcelona

Revisión médica - VITHAS BARCELONA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Regatistas del Vithas Urbania han pasado el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Vithas Barcelona, antes de su primera regata del 53 Trofeo de Vela Conde de Godó, que se celebra en Barcelona con competiciones desde este viernes hasta el domingo para la categoría ORC, informa el centro en un comunicado.

El cardiólogo y especialista en salud deportiva del Hospital Vithas Barcelona, Pablo Sutelman, ha afirmado que la medicina deportiva es clave en la prevención y en el cuidado integral de la salud del deportista: "La prevención es la base de un rendimiento sostenible y de una práctica deportiva saludable a largo plazo".

Con este patrocinio del equipo, que Vithas inició en 2025, el grupo hospitalario refuerza su compromiso con el fomento de hábitos de vida saludables.